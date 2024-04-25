Армянский военный выжил после подрыва на мине

Армянский военнослужащий подорвался на мине во время разминирования участка на границе с Азербайджаном, где проводятся работы по делимитации. Об этом сообщил журналистам оппозиционный депутат Гарник Даниелян.

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"Там военный подорвался на мине [во время работ по разминированию]", - сказал он в селе Киранц Тавушской области Армении, у которого проходит делимитация границы.

В армянском Минобороны подтвердили ТАСС информацию об инциденте, но не уточнили, где именно он произошел и при каких обстоятельствах.

"Жизни военного ничто не угрожает", - добавили в ведомстве.

19 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Как сообщила пресс-служба армянского правительства, Армения и Азербайджан уже установили 20 пограничных столбов.