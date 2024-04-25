Российские военные эвакуировали танк «Царь мангал» из района Красногоровки

Российские военные успешно эвакуировали созданный на базе Т-72 танк «Царь мангал» из района Красногоровки в ДНР. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что применение дронов различных типов вынудило военных оборудовать боевые бронированные машины специальными экранами, прикрывающими бока и верхнюю часть танков, БТР и БМП.

На первоначальном этапе такие модифицированные танки называли «мангалами». Прозвище, по мнению военных экспертов, прижилось и стало из насмешливого уважительным. Примером этого является танк «Царь Мангал», активно действовавший в Красногоровке.

При выдвижении к главному опорному пункту ВСУ в городе — Красногоровскому заводу танк, который местные военные также называют «Фердинандом», наехал на мину. Экипаж сумел эвакуироваться, а в дальнейшем с помощью БРЭМ-1 удалось доставить в тыл и поврежденную технику.

Журналисты пояснили, что после ремонта танк вернется в зону боевых действий.