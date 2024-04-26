Увеличилось число пострадавших при обстреле Токмака со стороны ВСУ

В результате обстрела Токмака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Запорожской области.

Уточняется, что они были доставлены в городскую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

25 апреля украинские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Токмаке с помощью авиационных бомб иностранного производства. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами дома могут находиться люди.

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО