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Число пострадавших при обстреле Токмака со стороны ВСУ увеличилось

В результате обстрела Токмака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Запорожской области.

Увеличилось число пострадавших при обстреле Токмака со стороны ВСУ
© РИА Новости

Уточняется, что они были доставлены в городскую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

25 апреля украинские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Токмаке с помощью авиационных бомб иностранного производства. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами дома могут находиться люди.

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