Раскрыты новые подробности о задержанных за расправу российских военных

Число жертв в результате действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи. Новые подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Среди потерпевших — глава Абрикосовки. По словам источника, задержанные военные хотели поселиться в одном из домов в поселке и обратились к главе. Получив отрицательный ответ, нападавшие расправились с ней.

Как уточняет агентство, подозреваемые также сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, используя топливо и гранаты.

О задержании двух мужчин, подозреваемых в расправе над пятью людьми, стало известно ранее 25 апреля. По предварительным данным, среди их жертв оказались двое российских военных.