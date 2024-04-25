Пассажирский автобус атакован дроном ВСУ под Брянском

Украинские военные совершили атаку с помощью дрона-камикадзе на пассажирский автобус. Пострадали четыре человека, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа.

Губернатор пояснил, что среди пострадавших — ребенок 14 лет. Он добавил, что раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая помощь.

Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте диверсии.