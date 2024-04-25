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Богомаз: при атаке дрона на автобус пострадали четыре человека

Украинские военные совершили атаку с помощью дрона-камикадзе на пассажирский автобус. Пострадали четыре человека, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пассажирский автобус атакован дроном ВСУ под Брянском
© РИА Новости

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, в селе Курковичи Стародубского муниципального округа.

Губернатор пояснил, что среди пострадавших — ребенок 14 лет. Он добавил, что раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая помощь.

Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте диверсии.

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