Президент России Владимир Путин заявил, что успех в боевых действиях зависит от скорости решения технологических задач. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. При этом Путин добавил, что у России «получается» быстро решать подобные запросы.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается», — заявил он.

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