Названа причина возможного размещения ядерного оружия в Польше

Североатлантическому альянсу выгодно разместить ядерное оружие в Польше, пояснил в интервью порталу «Абзац» политолог Сергей Брекотин.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда пригласил премьера страны Дональда Туска 1 мая на беседу о размещении на территории республики ядерного оружия.

«С точки зрения блока НАТО, в первую очередь США, размещение ядерного оружия в Польше – это плюс», — отметил аналитик.

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Брекотин уточнил, что в этом случае ЯО будет размещено значительно ближе к территории России. Соответственно, если страны НАТО примут решение атаковать, то им будет проще это сделать. РФ, в свою очередь, будет сложнее ответить на удар.

По его мнению, Дуде следует думать о стратегической безопасности государства, а не продвижении интересов США. Он уточнил, что в случае ядерного конфликта территория республики попадет под удар со стороны России.