На Украине оценили потерю позиций под Очеретино

Украинские войска быстро утратили позиции под Очеретино. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в разговоре с отставным полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Олегом Стариковым, передает РИА Новости.

«Это было достаточно неожиданно и резко по сравнению с предыдущим ходом боевых действий», — оценил он потерю позиций.

Бортник также спросил у отставного полковника СБУ, могут ли произойти события как в Очеретино на других участках фронта.