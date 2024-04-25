На Украине оценили потерю позиций под Очеретино
Украинские войска быстро утратили позиции под Очеретино. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник в разговоре с отставным полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Олегом Стариковым, передает РИА Новости.
«Это было достаточно неожиданно и резко по сравнению с предыдущим ходом боевых действий», — оценил он потерю позиций.
Бортник также спросил у отставного полковника СБУ, могут ли произойти события как в Очеретино на других участках фронта.
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