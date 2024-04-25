Для ВСУ продолжают собирать оружие, которое ранее принадлежало частным владельцам. Так, недавно в Германии были замечены перевозившиеся на тралах восемь самоходных артиллерийских установок 122-мм 2С1 "Гвоздика" и одна 152-мм 2С3 "Акация".

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Как сообщает Telegram-канал "Танкодром", эти боевые машины в пустынном камуфляже находились на вооружении иракской армии времен Саддама Хусейна, а значит, они успели повоевать в ходе конфликта с соседним Ираном.

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Затем они были захвачены силами многонациональной коалиции и оказались в распоряжении британской компании, предоставлявшей всем желающим возможность покататься на бронетехнике, а также использовать ее во время вечеринок в стиле "милитари".

Что интересно, САУ не прошли демилитаризацию и пригодны к использованию в виде боевых, правда ремонт все равно придется провести.

В последнее время формирования киевского режима каждый день теряют как современные самоходки, так и старые советские, выпущенные в 70-80 годы, в том числе 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". Именно орудиями такого типа иностранные партнеры Киева пытаются ликвидировать возникший дефицит артиллерийских вооружений.