$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

КГБ Белоруссии предотвратил атаку дронов из Литвы по Минску

Спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, направленных с территории Литвы по объектам в Минске, сообщил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель. ТАСС

Выступая на Всебелорусском народном собрании, Тертель сказал, что комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур был проведен «ряд острых мероприятий», который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами. Удары должны были наноситься с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах. Российская газета

Глава ведомства также добавил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну. Lenta.ru

КГБ Белоруссии предотвратил атаку дронов из Литвы по Минску
© dreamstime.com
Военные новости
Обзор медиа