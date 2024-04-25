Украина уже тайно получила свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники. Вечерняя Москва

В публикации говорится, что передача более 100 ракет была тайно одобрена президентом США Джо Байденом еще в середине февраля. Оружие было включено в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем. Российская газета

Также газета отмечает, что Байден опасался эскалации конфликта с Россией, поэтому данное решение не афишировалось. Заявляется, что ВСУ уже использовали ATACMS, однако пока невозможно проверить эту информацию. При этом издание напоминает о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США и отметившего, что ракеты уже зарекомендовали себя. News.ru