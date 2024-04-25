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В США заявили, что Украина тайно получила ракеты ATACMS

Украина уже тайно получила свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники. Вечерняя Москва

В публикации говорится, что передача более 100 ракет была тайно одобрена президентом США Джо Байденом еще в середине февраля. Оружие было включено в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем. Российская газета

Также газета отмечает, что Байден опасался эскалации конфликта с Россией, поэтому данное решение не афишировалось. Заявляется, что ВСУ уже использовали ATACMS, однако пока невозможно проверить эту информацию. При этом издание напоминает о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США и отметившего, что ракеты уже зарекомендовали себя. News.ru

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