Секретная броня танков Abrams стала доступна для изучения в России

Американские военные, а также представители других армий, где эксплуатируются M1 Abrams, наверняка сильно огорчились, увидев фотографии эвакуации в тыл захваченной машины разграждения M1150 Assault Breacher Vehicle, созданной на базе танка Abrams.

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Дело в том, что российские специалисты теперь получили возможность хорошо изучить защиту башни. После поражения из ее конструкции был вырван бортовой фрагмент, и лобовой многослойный пакет оказался виден как на ладони.

Возможно, он не такой совершенный, как у самой новой версии танка М1А2 Abrams SEP v.3, служащей в сухопутных войсках США, но аналогичен тем, что применяется на украинских M1A1 SA или, например, на польских M1A1 FEP.

Также нашим инженерам предоставлена возможность более детально ознакомиться с закрепленной на бортах динамической защитой ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles).

До этого в качестве трофея был взят Leopard 2A6, имеющий 120-мм пушку, превосходящую устанавливаемые на заокеанские танки, а также боеприпасы к ней.