Пленный украинец рассказал, что в ВСУ набирают много женщин

Взятый в плен российскими бойцами украинец Денис Санин в беседе с представителями Минобороны России рассказал, что в ряды ВСУ набирают много женщин.

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Представители военкомата застали мужчину, когда он находился на рынке вместе с родными. Санина заставили расписаться за повестку. Денис служил вначале в тыловой 14-й радиотехнической бригаде, однако через какое-то время его бросили на передовую.

Подразделение сменило украинских военных на позициях в селе Бердычи. В завязавшемся бою сослуживцев Санина «задвухсотило», а сам он прикрывался от обстрелов телом погибшего товарища. В итоге украинцу некуда было отступать, и он сдался в плен.

Мужчина рассказал о достойном отношении к пленным со стороны российских военнослужащих. Его накормили, напоили, угостили сигаретами. Соотечественникам Денис порекомендовал избегать участия в боевых действиях. По словам пленного, лучше отсидеть за решеткой, чем погибнуть в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.