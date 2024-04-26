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В Белоруссии заявили, что концентрация западных войск у границ страны и РФ достигла пика

Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, сейчас стала максимальной за последние 20 лет, заявил ТАСС первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности.

В Белоруссии заявили о предельной концентрации войск НАТО у границ страны
© globallookpress.com
"Концентрация войск, которые сегодня находятся на западной границе Белоруссии и границе Российской Федерации, за последние 20 лет - самая массовая и самая масштабная", - указал он.

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Более того, продолжил Муравейко, это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран.

"Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне Пабрады (в Литве - прим. ТАСС) в 15 километрах от нашей государственной границы. И он там не один, их там несколько", - подчеркнул он.
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