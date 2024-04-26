В Белоруссии заявили о предельной концентрации войск НАТО у границ страны

Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, сейчас стала максимальной за последние 20 лет, заявил ТАСС первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности.

"Концентрация войск, которые сегодня находятся на западной границе Белоруссии и границе Российской Федерации, за последние 20 лет - самая массовая и самая масштабная", - указал он.

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Более того, продолжил Муравейко, это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран.