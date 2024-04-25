Жителей Крыма предупредили о военных учениях

В Крыму пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщила администрация Феодосии в Telegram-канале.

«Сегодня, 25 апреля, с 11:00 до 13:00 в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Помимо этого, учения пройдут и в Новороссийске. Как уточнила местная администрация, они пройдут вечером 25 апреля. Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и дронов, а также выполнят стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Утром 25 апреля в Севастополе приостанавливал движение морской пассажирский транспорт. Помимо этого, движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.