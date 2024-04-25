В Пхеньяне заявили, что КНДР будет в "одном окопе с Россией"

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль по случаю пятилетней годовщины саммита во Владивостоке между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером народной республики Ким Чен Ыном заявил, что уверен в достижении целей специальной военной операции и что его страна будет в одном окопе с Россией.

"Нисколько не сомневаюсь, что Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине. [Мы] будем стоять в одном окопе с российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав", - приведены слова заместителя министра на сайте внешнеполитического ведомства.

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Им Чхон Иль заявил, что последовательная позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы "придавать первостепенное значение отношениям с Россией и неизменно развивать традиции дружбы".