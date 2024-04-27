Минометчики ВС РФ уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ

Миномет "Нона-М1" Западной группировки Вооруженных сил РФ (ВС РФ) уничтожил позиции и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и различной технике ВСУ с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений. В свою очередь, расчеты буксируемых 120-мм минометов 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ежедневно продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению противника. На кадрах бойцы спешно готовят миномет "Нона-М1" к стрельбе. Разведка заметила вражескую бронемашину, которая в любой момент может уйти. Работать нужно быстро", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цели были обнаружены средствами воздушной разведки. После выполнения боевой задачи расчет миномета замаскировал орудия и оперативно ушел в укрытие.

"Это не простое орудие, можно сказать, оно уникальное. Оно бьет как минимум на два километра дальше, чем все остальные минометы. У нас есть возможность подавлять орудия противника, то есть вести контрбатарейную борьбу. <...> Миномет у нас универсальный и многозадачный, <...> может стрелять по легкобронированной технике, блиндажам, пехоте противника", - сказал командир миномета "Нона-М1" с позывным Боб.

Уточняется, что зачастую минометы работают в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.