В Крыму сообщили об учениях на море

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об учениях в Черном море. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

Учения флота начнутся в 15:00 по мск. Будут работать расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Учения проходят в районе Северного и Южного молов.

25 апреля в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

21 апреля на Северной стороне Севастополя корабль отбил атаку ракеты.

Он уточнил, что снаряд был успешно уничтожен, но после этого на землю начали падать осколки ракеты.

«[На судне] произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил глава города.

В связи с атакой Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации.