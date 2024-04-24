Член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич спрогнозировал будущее новых поставок американского оружия, которое в скором времени будет передано Киеву. Он выразил уверенность в том, что российские военные не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) развернуть вооружения, сообщает РИА Новости.

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«Разведка у нас работает хорошо и наши военные просто не дадут им развернуться. По всей линии фронта наши будут наносить точечные удары по логистическим центрам ВСУ», — заявил сенатор.

Кастюкевич подчеркнул, что очередная передача Украине вооружений ключевым образом не поменяет расклад сил на поле боя в пользу Киева.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что поставки ВСУ ракет ATACMS не смогут всерьез повлиять на обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО).