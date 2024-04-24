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Советник Пушилина заявил, что российская ПВО уже умеет сбивать ракеты ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже умеют сбивать ракеты ATACMS, которые были переданы Украине в рамках нового военного пакета помощи от Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Советник Пушилина заявил, что российская ПВО уже умеет сбивать ракеты ATACMS
© globallookpress.com
«Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее <…> Скажу больше — у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS», — заявил Гагин.

Советник главы ДНР также отметил, что в целом новый пакет военной помощи США не способен кардинально изменить ситуацию на поле боя, а только отсрочит неизбежное поражение Вооруженных сил Украины.

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До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кредитный транш в размере $60 млрд военной помощи Соединенных Штатов для Украины не изменит ситуацию на фронте.

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