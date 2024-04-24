Многодетным мобилизованным могут дать право досрочно увольняться со службы

В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных граждан, семьям которых в течение одного года с момента мобилизации присвоили статус многодетных. Соответствующий документ появился на сайте ГД.

Инициаторами законопроекта стали глава комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов. Он предполагает внесение поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус «многодетной семьи» в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, по мнению авторов законопроекта, получится «сохранить единство семьи и обезопасить от возможных рисков» данную категорию мобилизованных.