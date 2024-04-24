В Пентагоне подтвердили, что по разрешению президента Джо Байдена США передали Украине ракеты ATACMS для использования в пределах «суверенной украинской территории». Передача ракет держалась в тайне по просьбе Киева, сообщило американское Минобороны в комментарии РИА Новости.

Агентство пишет, что Байден санкционировал передачу ракет ВСУ ещё в феврале, они вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли на Украину в апреле.

Украина дважды использовала против РФ тайно полученные от США ATACMS

Газета Politico ранее сообщила, что Соединённые Штаты тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.