Украина дважды использовала против РФ тайно полученные от США ATACMS

Соединённые Штаты в марте 2024 года тайно передали Украине ATACMS, пишет обозреватель Александр Уорд в статье для Politico. Он добавил, что ВСУ, после получения оперативно-тактических ракет, дважды использовали их против российских целей.

Автор статьи отметил, что Украина годами в резкой форме требовала от США предоставить дальнобойные ракеты. Заявления украинских политиков, по его словам, «вбивали клин» в отношения между Вашингтоном и Киевом.

В октябре 2023 года, пояснил Уорд, Соединенные Штаты незаметно отправили ракеты средней дальности, но это не удовлетворило Киев, он продолжал настаивать на предоставлении более дальнобойных вооружений. В марте просьбы Владимира Зеленского были частично удовлетворены.

«Администрация [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце впервые тайно отправила Украине ракеты большой дальности — и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тылу России», — пояснил обозреватель.

По его данным, в среду, 24 апреля, американский лидер подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам США значительных сумм. На фоне этого, добавил он, Вашингтон анонсировал отправку пакета военной помощи в размере $1 млрд.

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В него войдут ракеты ATACMS дальнего действия, ЗРК, противотанковые комплексы, бронетехника, а также различные боеприпасы, пояснил Уорд.