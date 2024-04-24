В Литве пройдут самые крупные учения в истории

Власти Литвы приняли резолюцию, разрешающую до 10 тысячам военнослужащих из других стран принять участие в международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), которые пройдут в июне, передает LRT.

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«Это крупнейшие учения, которые мы когда-либо проводили», — заявил министр обороны Лауринас Кащюнас, представивший в Сейме законопроект о повышении допустимого количества персонала на учениях.

Как сообщается, в учениях, направленных на укрепление потенциала военного реагирования для обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском море, примут участие военнослужащие из США и стран Европы.

Ранее в Литве начались совместные с Польшей полевые учения Brave Griffin 24/II по обороне Сувалкского коридора. Отмечалось, что в учениях примут участие союзники из США и Португалии, также военные планируют использовать авиационный элемент.