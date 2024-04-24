США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы, украинская армия будет получать боеприпасы для артиллерии, для ракетных систем и для систем ПВО, заявил американский президент Джо Байден. Также Киев получит бронетехнику, подчеркнул он.

«В ближайшие несколько часов, буквально несколько часов, мы начнём поставки вооружений Украине», — сказал Байден.

Президент США назвал эти поставки «инвестицией в безопасность Европы».

Байден пообещал, что США «не склонятся» перед Россией

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».