Нигер захотел купить оружие у России

Глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что его страна заинтересована в покупке оружия у России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Помимо этого Тумба также добавил, что Нигер заинтересован в помощи российских военных специалистов — по его словам, они могли бы оказать поддержку в подготовке местных силовых структур.

«Наше сотрудничество с Россией касается обучения (военных — прим. ред.), что необходимо для борьбы с терроризмом. Мы хотим, чтобы россияне занимались подготовкой наших войск в том, что касается ведения боев, использования оружия. Мы планируем приобрести вооружение у России», — заявил он.

Ранее стало известно о том, что США выведут из Нигера тысячу своих военных.