Стало известно, когда начнутся испытания ракеты «Рокот»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что испытания модернизированного ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся в конце 2024 года. RT на русском

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года», — сказал министр. Lenta.ru

Ракета «Рокот» сконструирована на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет». Носители преобразовывались и применялись для коммерческих запусков. Производство первой ракеты «Рокот-М» началось год назад. Газета.Ru