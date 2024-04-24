Швеция готовится к ударам по объектам энергетики в случае конфликта

Власти Швеции решили заняться усилением защиты энергетической инфраструктуры на случай вооруженного конфликта, пишет Bloomberg. News.ru

Отмечается, что принято решение снова ввести в эксплуатацию шведскую электростанцию Oresundsverket в Мальме, которую ранее законсервировали. Шведский сетевой оператор таким образом намерен обеспечить бесперебойное электроснабжение в случае атак на энергетическую инфраструктуру страны при возможном конфликте. RT на русском

«Неважно, насколько сильными станут вооруженные силы, — если мы не получим необходимую поддержку со стороны гражданской обороны, мы не сможем сделать то, что требуется (...) Это масштабная работа», — приводит издание слова главнокомандующего вооруженными силами Микаэля Байдена. Lenta.ru