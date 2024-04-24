Военный эксперт, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о переводе оборонной промышленности страны на военные рельсы.

Ранее в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Сунак заявил, что Великобритания намерена нарастить траты на оборону таким образом, чтобы уступать по объему расходов среди стран НАТО только Соединенным Штатам. По словам политика, в течение ближайших шести лет власти Соединенного Королевства инвестируют в оборону дополнительные £75 млрд. Это, по словам Сунака, позволит стране стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО». Сунак также обвинил РФ, Китай, Иран и КНДР в «агрессивном поведении», но признал, что западные страны пока не находятся на пороге войны.

Я не могу расценивать это заявление Сунака всерьез. Дело в том, что в реальности военно-промышленный комплекс Великобритании, как и в других развитых странах, составляет примерно 1% от ВВП страны. И когда существует какая-то опасность, когда есть необходимость в милитаризации экономики, эта доля повышается до 7-8%, что уже считается опасным. И в этом плане никто, конечно, не пойдет на подобные шаги. Так что заявление Сунака просто свидетельствует о том, что он ничего не понимает в данном вопросе. Ему никто не позволит перевести экономику страны с гражданских на военные рельсы в условиях, когда нет явной опасности. Так это просто не делается. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Сунак – это не тот человек, который способен поставить страну на военные рельсы, добавил специалист.

«Для этого нужно объявить о переходе в состояние войны, объявить тотальную мобилизацию, но Сунак на это просто не способен. В реальности те цифры, которые он озвучивает, говорят о том, что военный бюджет Великобритании в ближайшие годы вырастет до 2,9-3,1%. Но с учетом инфляции это означает, он в принципе расти не будет», — подчеркнул эксперт.

Заявления британского премьера об увеличении расходов на оборону Подберезкин назвал «надуванием щек».

«И они свидетельствуют только об одном – о том, что у Британии нет сухопутной армии. Способности страны к вмешательству ограничены возможностями ее сил специальных операций. Они у Британии, как и военно-воздушные силы, действительно хороши, но не настолько, чтобы участвовать в каком-то крупном европейском конфликте. Для этого Великобритании потребовалось бы радикальное перевооружение, то есть перевооружение всех видов и родов войск, чего там делать не собираются», — отметил собеседник.

Стратегия западной коалиции заключается в попытках создать максимальную напряженность для России, принудить ее к смене политического режима и принятию диктуемых ей внешнеполитических условий, добавил профессор, отвечая на вопрос о значении британского военно-промышленного комплекса для НАТО и США.

«Во всей этой истории определенную роль играет Украина, причем не самую главную. Если завтра Украина вдруг потеряет половину своей территории, то в Великобритании и в США никто по этому поводу переживать не будет – также, как сейчас никто там не переживает по поводу потерей Украины более полумиллиона своих граждан в ходе вооруженного конфликта. И вообще военная составляющая в стратегии западной коалиции не очень-то и важна. Им важно, чтобы Украина вела военные действия с Россией максимально долго, и чтобы это напрягало Россию. При этом России придется реагировать и на все остальные экономические, финансовые напряжения, создаваемые западной коалицией – вот это для нее главное», — заключил эксперт.

Сунак ранее заявил о планах Великобритании направить свои истребители в Польшу в 2025 году.