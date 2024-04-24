Аналитик рассказал, какой тактики будут придерживаться ВСУ в 2024 году

В условиях дефицита боеприпасов Вооруженные силы Украины в 2024 году могут принять «оборонительную позицию», сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на эксперта из конгресса США. По его словам, ВСУ понадобятся кассетные боеприпасы.

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Украинцы в основном намерены в этом году занимать оборонительную позицию, — заявил аналитик.

Он считает, что большую часть времени украинские войска будут уступать российской стороне в количестве снарядов, так как в США и Европе, несмотря на увеличение производства снарядов, в первую очередь будут пополнять свои арсеналы, говорится в публикации.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками ВС Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что сейчас украинская армия испытывает острую нехватку солдат. По его мнению, для продолжения вооруженного противостояния Киеву потребуется около 150–200 тысяч военнослужащих. В то же время генерал отметил, что для реализации очередного пакета военной помощи США, в рамках которого на Украину будет поставлено оружие на десятки миллиардов долларов, потребуется немного времени. По его словам, это дело «нескольких часов».