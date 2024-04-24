Комплекс подготовки разгонных блоков и головных частей "Ангары" ввели в строй в Плесецке

На космодроме Плесецк введен в строй новый универсальный технический комплекс для подготовки разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей для ракет-носителей «Ангара», рассказал замглавкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на космодром в среду, 24 апреля, прибыл с инспекцией министр обороны Сергей Шойгу. Официальные лица сделали ему ряд докладов о состоянии космодрома.

Головко также сообщил, что комплекс может применяться для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения.

По его словам, комплекс оснащен полностью российскими типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний.

«Ангара-А5» успешно стартовала в космос с Восточного после двух отмен

По итогам работы Шойгу провел рабочее совещание с представителями руководства Минобороны, руководителями профильных органов военного управления и первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк», констатировали в пресс-службе.