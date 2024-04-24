Шойгу после ареста своего зама уехал с инспекцией в Архангельскую область

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправился с инспекцией в Архангельскую область. В ходе визита он осмотрел строительство и модернизацию объектов инфраструктуры космодрома «Плесецк» — первого государственного испытательного космодрома России, принадлежащего Министерству обороны.

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«Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме „Плесецк“ в Архангельской области», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Там добавили, что глава министерства ознакомился с процессом подготовки к запуску универсальных ракетных модулей для ракет-носителей космического комплекса «Ангара», а также посетил залы сборки ракет различных классов — от тяжелых до легких, предназначенных для запуска в космос.

На совещании генерал армии заслушал доклад от командующего Воздушно-космическими силами России Александра Головко о новом техническом комплексе для космических аппаратов. Он отметил, что комплекс оснащен отечественным оборудованием и необходимыми системами для космических миссий. Глава Минобороны провел совещание по готовности к запускам ракет-носителей и увеличению возможностей космических программ. Шойгу также отметил успешность предыдущих пусков ракет-носителей и планируемые работы по модернизации космодрома и ракетно-космического комплекса, заключили в пресс-службе.

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов был арестован 23 апреля на два месяца по обвинению в получении взятки, сумма которой, по предварительным данным, может составлять не менее одного миллиона рублей. Подробности дела и результаты суда можно найти в материале URA.RU.