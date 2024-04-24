Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

Вооруженные сил РФ поразили цех производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российская газета

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах», - отмечается в сообщении. ТАСС

Помимо этого, российские военные ударили по живой силе и военной техники в 177-ти районах боевых действий. Суточные потери ВСУ на всех направлениях составили до 1015 военнослужащих. Lenta.ru