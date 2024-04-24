Превращенный в дуршлаг украинский транспортер МТ-ЛБ показали на видео

Вооруженные формирования киевского режима каждый день теряют различную бронированную технику, в том числе предназначенную для транспортировки личного состава. Подразделения Российской армии применяют в отношении противника управляемое и неуправляемое оружие, различного типа дроны, а также артиллерийские боеприпасы.

По всей видимости, именно пушечный или гаубичный снаряд превратил в настоящий дуршлаг украинский МТ-ЛБ. Появившийся в Telegram-канале "Уголок Ситха" видеоролик позволяет оценить, насколько серьезными являются такие повреждения.

Взрыв произошел рядом с машиной. В результате оказалась серьезно деформирована передняя часть. Еще более ужасно выглядит крыша, в которой осколки проделали большое количество отверстий. В довершение ко всему на борту произошел сильный пожар, полностью уничтоживший все шансы на восстановление.

Несмотря на то, что украинское командование отдает приоритет западной технике, по-прежнему в подразделениях присутствуют изготовленные в советские годы "Мотолыги", которые, несмотря на сравнительно слабую защиту, по проходимости и надежности превосходят полученные из стран НАТО образцы.