В Британии заявили, что помощь Лондона и Вашингтона не поможет Украине

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что, несмотря на очередные пакеты помощи со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, Украина не сможет перейти в наступление. Такую точку зрения он высказал в статье для The Telegraph.

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Автор подчеркнул, что помощь со стороны западных союзников не поможет Киеву перехватить инициативу на поле боя. Одной из причин он назвал превосходство России в воздухе на фоне недостатка средств ПВО у ВСУ.

Кемп также отметил недостаток личного состава в украинской армии, и указал, что Киев не хочет проводить масштабную мобилизацию после двух лет конфликта.

«Предстоящие проблемы практически непреодолимы. Россия обладает быстрорастущей экономикой военного времени и к настоящему моменту накопила огромные силы», – говорится в тексте.

В материале также отмечается, что при значительных успехах ВС РФ на Украине летом, к зиме у стран Запада не будет желания продолжать финансировать республику.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил последнего в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

В сообщении говорилось, что Сунак подтвердил передачу дополнительных £500 млн Киеву, которые пойдут на приобретение боеприпасов и беспилотников. Отмечалось, что суммарная поддержка Британии в 2024 году таким образом достигнет £3 млрд.

В свою очередь 24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США.

Ранее в Госдуме назвали подачками военную помощь Британии Украине.