Появилось видео поражения польского танка в зоне СВО

Российские военные подбили польский танк ВСУ в зоне проведения спецоперации. Момент поражения бронемашины PT-91 Twardy попал на видео, кадры представил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

Ролик сняли на тепловизионную камеру. Судя по записи, машину поразили из противотанкового ракетного комплекса. Следы на земле указывают на то, что танк пытался развернуться на месте. После первых ударов танк остановился, и экипаж спешно эвакуировался.

В России ранее представили новый разведывательный мини-дрон специалистам Министерства обороны. БПЛА «Каракурт» от концерна «Калашников» можно запускать из ограниченного пространства, благодаря высокой маневренности устройства.

Также «Калашников» показал БПЛА «СКАТ 350М» и систему подъема аппаратуры «Квазимачта». «Каракурт», в свою очередь, является мини-разведывательным беспилотником. Аппарат позволяет вести видовую воздушную разведку в режиме реального времени. Особенность устройства заключается в маневренности запуска из транспортно-пускового контейнера в условиях ограниченного пространства.