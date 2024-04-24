Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, чтобы они получали подряды от военного ведомства, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия.

«По версии следствия, он помогал им получать контракты, а взамен пользовался их услугами бесплатно. В его деле фигурирует «космическая сумма взятки, которая заставит всех ужаснуться» , — пишет канал.

При этом адвокаты замминистра, опрошенные каналом, утверждают, что сумма взяток, полученных Ивановым на посту, «взята с потолка». Следствие же считает, что Иванов не получал взяток в привычном смысле слова, например, в конвертах — но бесплатно пользовался очень дорогостоящими услугами компаний.

Раскрыто роскошное имущество арестованного замминистра обороны России

До этого адвокат арестованного Мурад Мусаев заявил, что заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.