Британия передаст Украине бомбы Paveway IV с лазерным наведением

Великобритания отправит Украине бомбы Paveway IV с лазерным наведением в рамках нового пакета военной помощи, сообщает The Telegraph.

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Бомба Paveway IV, масса которой составляет 230 кг, использует спутниковое и лазерное наведение для поражения целей с высокой точностью. Впервые Королевские военно-воздушные силы применили ее в Афганистане в 2015 году.

Издание отмечает, что эти бомбы могут войти в боекомплект истребителей F-16, которые планируют передать ВСУ во второй половине 2024 года.

Стоит отметить, что фактически Paveway IV представляет собой обычную американскую авиабомбу Mark 82, которую дополнительно оснастили рулями управления и современной системой наведения. Одной из ее особенностей стала возможность выбора режима работы взрывателя, что позволяет бомбе детонировать над целью (для поражения живой силы на большей площади), при ударе (обычный режим) или с задержкой после удара (для поражения укрепленных целей). По данным из открытых источников, сброс такого планирующего боеприпаса может осуществляться на расстоянии свыше 30 км от цели.

Между тем стоит напомнить, что в настоящее время ВС РФ регулярно наносят удары по аэродромам, на которых ВСУ планируют разместить самолеты F-16.