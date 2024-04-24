Названо самое опасное для России оружие в новом пакете помощи Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в новом пакете помощи США передадут Украине БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения. Он не исключил, что самым опасным оружием станет дальнобойная (около 300 км) модификация крылатой ракеты ATACMS.

Самое опасное — ракеты ATACMS в дальнобойном варианте — свыше 300 км. Запускать ее можно с РСЗО HIMARS, где вместо шести ракет используется одна. HIMARS Украине за два с лишним года передачи достаточно. И, скорее всего, еще передадут. Киев не отказывается от планов вновь ударить по Крымскому мосту, — считает Дандыкин.

Собеседник отметил, что США возобновят поставки Украине стрелкового оружия, приборов ночного видения и артиллерийских снарядов калибра 155-мм. По его словам, США обладают «огромными военными складами и ничего не выкидывают».

Традиционно США поставят М133, Bradley, 155-мм снаряды, радары для контрбатарейной борьбы, ПНВ, стрелковое оружие, бронеавтомобили, средства связи, особенно закрытой на уровне отделения и батальона, в этом плане в НАТО все в порядке. У США склады огромные, они ничего не выкидывают, — добавил Дандыкин.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.