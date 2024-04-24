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Генсек ОДКБ: Запад размещает разведывательную инфраструктуру в своих посольствах

Западные страны устанавливают в своих посольствах в других государствах разведывательную инфраструктуру, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. Деловая газета «Взгляд»

«В качестве острой проблемы можно рассматривать размещение разведывательной инфраструктуры стран Запада, зачастую включенной в инфраструктуру дипломатических миссий, занимающихся созданием и распространением деструктивного контента в странах пребывания», - сказал генсек. ТАСС

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. RT на русском

В ОДКБ заявили о размещении Западом разведывательной инфраструктуры в посольствах
© РИА Новости
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