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Алаудинов: ВС России ежедневно продвигаются и освобождают населенные пункты

ВС России каждый день освобождают значимые населенные пункты в зоне спецоперации. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24».

Российские части ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО
© РИА Новости
«Наши подразделения Министерства обороны РФ ежедневно освобождают достаточно серьезные участки», — сказал он.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

24 апреля в Пхеньяне назвали зону спецоперации кладбищем вооружений США и НАТО. По словам заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ира, в украинском конфликте Вашингтон использует Украину для стратегического сдерживания России.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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