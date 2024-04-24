Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

Вечером 23 апреля был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Его подозревают во взятке. О жизни Иванова, достижениях, уголовном деле и его жене — в материале URA.RU.

Задержание

Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. На данный момент проводятся следственные действия.

Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о задержании заместителя заранее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Биография

Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». Уже в 2004 году получил диплом по специальности «экономика и финансы» в Международной академии маркетинга и менеджмента, сообщает ТАСС.

С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России: в Департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, в концерне «Росэнергоатом», в ЗАО «Атомстройэкспорт», Минэнерго России и других.

В 2012 году назначен заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова. В 2013 году стал генеральным директором АО «Оборонстрой», которое специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.

На посту замглавы Минобороны

С мая 2016 года назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. В Минобороны он отвечает за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирования войск, передает ТАСС.

Тимур Иванов курировал строительство объектов Минобороны: он занимался Главным храмом ВС РФ и парком «Патриот», где расположено строение. Также он трудился над восстановлением Мариуполя.

Достижения

В 2015 году получил звание «Заслуженный строитель России», до этого был лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. В 2019 году стал действительным государственным советником России 1 класса, а в 2022 получил звание «Герой ЛНР».

На должности главы «Оборонстроя» Иванов сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось лично президенту РФ Владимиру Путину, передает газета «Коммерсант». Компании удалось за три месяца построить Севастопольское президентское кадетское училище в 2014 году, а в 2015-м завершить строительство парка «Патриот», на котором присутствовал Путин.

Санкции против Иванова

С весны 2022 года находится в санкционном списке США, Великобритании и Канады как один из высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Осенью 2022 года против Иванова ввели санкции страны Евросоюза. Также находится под санкциями Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии.

Генерал из списка Forbes

В 2019 году Иванов вошел в список журнала Forbes как один из богатейших силовиков России с семейным доходом 136,7 миллиона рублей. При этом доход самого Иванова тогда оценили в 13,6 миллиона рублей, передает «Царьград».

Какие у Иванова были отношения с Шойгу

Сближение произошло в 2012 году. Тогда Иванов работал заместителем председателя правительства Московской области, а Шойгу на недолгое время возглавлял регион. Спустя год после того, как последний возглавил Минобороны России, Иванов пришел в «Оборонстрой».

«Иванов делал все четко и старался выполнить задачи, чем и заслужил уважение со стороны Шойгу. Он четко соблюдал строительство», — заявил источник «Газеты.Ru» в военном ведомстве в 2016 году.

В этом же время Иванов и стал заместителем Шойгу.

Forbes: жена Иванова стала самой богатой супругой военных чиновников

В 2018 году журнал Forbes сообщил, что супруга Тимура Иванова Светлана Захарова стала самой богатой из всех жен чиновников Минобороны России. Тогда за год она заработала около 50 миллионов рублей.

Сейчас на нее оформлено множество земельных участков. Их общая площадь — 10 000 квадратных метров. Также у нее есть квартира — 317 квадратов. У Захаровой три машины и трое детей. В ее распоряжении: Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2. Вместе они стоят примерно 25 миллионов рублей. В декларации указано, что у одного ребенка находится в пользовании квартира в Мексике.

У Захаровой есть паспорт Израиля. Под санкции ЕС она не попала, потому что развелась с Ивановым после начала спецоперации. Ее дети от первого брака давно не живут в России.

Бывшую супругу Иванова называют светской львицей. Свой 45-й день рождения она отпраздновала в Императорском яхт-клубе Москвы. Пели на мероприятии такие артисты: лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов, Гоша Куценко (Юрий Куценко) и Валерий Меладзе. Захарова владеет модной группой Metropol, а ранее была ведущей программы «Сними это немедленно!» на телеканале СТС.