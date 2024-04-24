«Талибан»* создаст спецсилы для борьбы с ИГИЛ**

Лидер движения «Талибан»* (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада поручил создать создать специальное подразделение для борьбы с ИГИЛ** (запрещенная в России террористическая организация) и другими группировками. Об этом сообщает Afghanistan International.

© EPA/TACC

Ахундзада заявил в своем письме к военной комиссии «Талибана»*, что всех членов движения, у которых нет дома, работы и зарплаты, следует перевести в новое подразделение.

Источники Afghanistan International в «Талибане»* сообщили, что это подразделение будет оснащено современной техникой и начнет проводить операции на основе разведывательной информации.

По информации издания, МВД «Талибана»* попросило власти провинции Кабул подготовить список безработных талибов*. По словам источников Afghanistan International, талибы* обеспокоены атаками ИГИЛ** и тем, что некоторые члены «Талибана»* присоединяются к ИГИЛ** из-за безработицы и отсутствия доходов.

В начале апреля в МИД РФ сообщили, что в России рассматривают вопрос снятия с «Талибана»* статуса террористической организации. Дипломаты подчеркивали, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

* запрещенное в РФ движение.

** запрещенная в России террористическая организация.