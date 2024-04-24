Верховная Рада увеличила численность пограничных войск

Верховная рада увеличила численность Госпогранслужбы Украины на 15 тысяч военных
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент одобрил увеличение воинского состава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на 15 тыс. военных — до 75 тыс. человек.
Об этом он написал в Telegram.
«Госпогранслужба составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих», — заявил политик.
Железняк уточнил, что это решение будет действовать в течение года со дня прекращения военного положения на Украине.
Уточняется, что за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 327 депутатов.
Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112—114 тыс. военнослужащих.