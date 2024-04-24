Верховная Рада увеличила численность пограничных войск

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент одобрил увеличение воинского состава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на 15 тыс. военных — до 75 тыс. человек.

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Об этом он написал в Telegram.

«Госпогранслужба составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих», — заявил политик.

Железняк уточнил, что это решение будет действовать в течение года со дня прекращения военного положения на Украине.

Уточняется, что за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 327 депутатов.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112—114 тыс. военнослужащих.