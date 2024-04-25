Белый дом отверг предложения ХАМАС о пятилетнем перемирии с Израилем

Администрация США отвергла предложения радикального палестинского движения ХАМАС, предусматривающие в том числе обеспечение перемирия с Израилем как минимум на пять лет.

Комментируя эти идеи, которые изложил в интервью агентству Associated Press член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон не готов к переговорам на основании данной инициативы.

"Совершенно нет", - заявил сотрудник СНБ, когда его попросили уточнить, являются ли, по мнению Соединенных Штатов, предложения, которые выдвинул аль-Хайя, заслуживающей доверия отправной точкой для переговоров.

"Палестинского государства под контролем ХАМАС не будет. Это террористическая организация", - утверждал Кирби, беседуя с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в Нью-Йорк.

Американское правительство квалифицирует ХАМАС как террористическую группировку.

При этом представитель Белого дома заверял, что Вашингтон по-прежнему добивается урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством создания полноценного независимого палестинского государства и его мирного сосуществования с Израилем.

"Мы поддерживаем двухгосударственное решение. <...> Однако его надо достичь путем прямых переговоров между сторонами [конфликта] - израильтянами и Палестинской национальной администрацией", - сказал Кирби.

"Складывается впечатление, что [движение] ХАМАС просто пытается изменить конечные цели. Оно может положить конец войне прямо сейчас. Если бы оно верило в государство для палестинского народа, оно бы не нарушило режим прекращения огня, существовавший по состоянию на 6 октября [2023 года], оно бы сложило оружие и освободило заложников", - считает представитель Белого дома.

Он отказался комментировать состоявшуюся 20 апреля в Стамбуле встречу, которую провели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Инициатива ХАМАС

Как сообщил Associated Press аль-Хайя, ХАМАС предлагает создать палестинское государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и вернуть беженцев в соответствии с международными резолюциями, которые призывают к этому.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.