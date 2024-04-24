$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

В Латвии захотели разрешить прием иностранцев в армию

Кабинет министров Латвии одобрил поправки к Закону о военной службе. В соответствии с ними в случае введения в республике военного положения в армию страны смогут принимать иностранных граждан, сообщает Rus.lsm.lv.

В Латвии захотели разрешить прием иностранцев в армию
© Lenta.ru
«Право это (на прием на службу в армию Латвии — прим. "Ленты.ру") будет у граждан стран-участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (помимо ЕС туда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины», — уточнили в издании.

При этом иностранцы, желающие вступить в Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии, будут обязаны находиться в стране на законных основаниях. Также у них не должно быть за плечами совершения тяжких преступлений, непогашенных судимостей и опыта службы в «советских или других иностранных службах нацбезопасности, разведки». Еще одним требованием указывается знание латышского, английского или французского языка.

Военные новости
НАТО
ЕС
Лихтенштейн
Исландия
Бразилия
Австралия
Швейцария
Латвия
Норвегия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости