Американский адмирал в отставке рассказал о неопознанных объектах в океане

Корабли американского флота зафиксировали неопознанные летающие объекты, которые способны без труда перемещаться как по воздуху, так и в водах мирового океана. Пентагон считает, что этот новый вид НЛО может поставить под угрозу безопасность США на море.

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Как сообщает издание Popular Mechanics, контр-адмирал военно-морских сил США Тимоти Галлоудет сообщил, что 15 июля 2019 года американский прибрежный военный корабль "Омаха" с помощью радара зафиксировал у побережья Сан-Диего так называемые "неопознанные объекты".

На видеозаписи, снятой камерой ночного видения с использованием инфракрасного излучения, запечатлен объект, который парил на небольшом расстоянии над поверхностью Тихого океана. Затем НЛО с всплеском вошел в воду. Камера также зафиксировала переговоры моряков, которые просили направить к месту инцидента вертолет MH-60. Позже, 25 июля, подобное явление наблюдали моряки трех американских кораблей.

Последующее расследование, проведенное экспертами Пентагона, не смогло определить природу или происхождение явлений, однако видеозапись была признана подлинной.

Кроме того, в 2013 году сотрудники Таможенной и Пограничной службы США наблюдали поблизости от Пуэрто-Рико подобные неопознанные сферические объекты.

"В течение трех минут объект, по-видимому, летит со скоростью от 40 до 120 миль в час, входит в Атлантический океан и выходит из него без какого-либо существенного замедления. Достигает максимальной подводной скорости 95 миль в час. В полете объект разделяется на две части, прежде чем снова войти в воду", – сказал контр-адмирал в отставке.

Поскольку НЛО могут нести угрозу судоходству и субмаринам США, необходимо провести более комплексные исследования глубоководной части мирового океана, считает адмирал.