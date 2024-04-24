Эксперт: новый пакет помощи от США только продлит агонию Украины

Эксперт считает, что новый пакет помощи от США только продлит агонию Украины
Новый пакет военной помощи Киеву, который поддержал Конгресс, лишь продлит страдания украинского народа. Об этом заявил журналу The American Conservative профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Кентербери Ричард Саква.
"Это решение (о выделении нового пакета помощи Киеву - прим. ТАСС) только продлит агонию Украины и Европы", - сказал он.
Более того, новые поставки оружия "подталкивают мир на шаг ближе к катастрофе", предупредил эксперт. Как отметил Саква, если США действительно хотят помочь Украине, им следует настаивать на проведении мирных переговоров с Россией, во время которых необходимо будет урегулировать все спорные вопросы, вызывающие озабоченность у Москвы. Выделенные же Киеву средства предпочтительней потратить на послевоенное восстановление страны, а не на ее разрушение в течение "опосредованной войны", которую ведет Запад против РФ, заключил профессор.
24 апреля Конгресс принял законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Теперь документ отправится на подпись американскому президенту Джо Байдену.
Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.