Появились подробности об ударах ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по двум объектам топливно-энергетического комплекса Смоленской области. Об этом, раскрывая новые подробности атаки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Lenta.ru

Он уточнил, что в 3:17 и 3:40 два БПЛА атаковали топливно-энергетический объект, 4:07 еще один беспилотник, предварительно, упал на аналогичном объекте в Ярцевском районе. Источник сообщил также, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Деловая газета «Взгляд»

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания. Газета.Ru