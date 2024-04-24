MWM: Кадры с Leopard 2 подтвердили, что в РФ подробно изучают трофейную технику

Новые кадры, опубликованные Министерством обороны России, подтвердили, что захваченный в районе Авдеевки Leopard 2A6 детально изучается. Как, впрочем, и другие образцы техники НАТО.

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Об этом сообщает издание Military Watch. Американские боевые машины пехоты Bradley были захвачены российскими бойцами в большом количестве, часто с современными системами управления огнем и комплектами дополнительной защиты. Их модернизировали в США незадолго до поставки в Украину.

А вот разведывательная ценность Leopard 2A4, утверждается в издании, будет ограниченной, поскольку этот танк давно считался устаревшим, хотя он широко используется членами НАТО, такими как Испания, Турция и Польша. Ценность же доступа к Leopard 2A6 остается высокой. И российские войска уже получили значительную информацию об этом типе танков. Leopard 2A6 является одной из самых первых поставляемых Западом машин, уничтоженных ВС РФ с начала июня 2023 года.

Новые подробности о захвате Leopard 2A6 появляются по мере появления все большего количества видеозаписей, как трофейная западная бронетехника прибывает в Москву. Ожидается, что эти машины будут представлены на выставке, которая откроется уже 1 мая. Среди замеченных экпонатов - БМП Bradley, боевые машины пехоты Marder немецкого производства, американские бронетранспортеры M113.

Присутствие Leopard 2, однако, имело бы особое символическое значение не только из-за его узнаваемости как одного из двух основных боевых танков НАТО, но и из-за наследия нацистской эпохи. В СМИ часто проводят параллели между ролью танков Leopard 2 в наступательных операциях ВСУ и наступательными операциями немецких и союзных европейских войск в 1940-х годах с использованием предшественников этого танка - "Пантер" и "Тигров".